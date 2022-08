Calciomercato Genoa: in arrivo Aramu (Di domenica 21 agosto 2022) Calciomercato Genoa, c’è la fumata bianco per l’arrivo di Mattia Aramu dal Venezia: domani sosterrà le visite mediche Il Genoa ha chiuso con il Venezia per Mattia Aramu. Il calciatore piemontese ha deciso di accettare i rossoblu come destinazione. Il giocatore è già in città e domani si sottoporrà alle visite mediche e alla firma di un triennale con il Genoa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022), c’è la fumata bianco per l’di Mattiadal Venezia: domani sosterrà le visite mediche Ilha chiuso con il Venezia per Mattia. Il calciatore piemontese ha deciso di accettare i rossoblu come destinazione. Il giocatore è già in città e domani si sottoporrà alle visite mediche e alla firma di un triennale con il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

