Boxe | Tyson Fury cambia idea | niente ritiro Quando il super match con Usyk? VIDEO

(Di domenica 21 agosto 2022) “Il Gypsy King resta qui“. Altro che. Più carico che mai,dedica unagli appassionati dinella notte e annuncia il suo ritorno sul ring dopo la vittoria di Oleksandrsu Anthony Joshua. L’ucraino lo aveva sfidato: “Non credo si sia ritirato, voglio combattere con lui e lui, sono sicuro, vuole combattere con me. Anche domani, se vuole“.detiene le cinture WBA, IBF e WBO,ha la WBC. L’ultimo campione indiscusso dei pesi massimi è stato Lennox Lewis, ma all’epoca la WBO non era ancora conteggiata tra le principali sigle. Uno traha quindi l’occasione di unificare per la prima volta della storia dei pesi massimi tutte e quattro le cinture principali (oltre ai titoli ...

Boxe, Usyk dopo la vittoria su Joshua: 'Voglio combattere con Tyson Fury'

L 'ucraino ha riportato in auge il nome diFury , Campione del Mondo WBC che ha però annunciato ufficialmente il proprio ritiro: ' Sono sicuro che Fury non si sia ancora ritirato. Sono convinto che voglia affrontarmi e anche io lo voglio.... ossia i titoli delle principali federazioni dellainternazionale: WBA, IBF, WBO, IBO e per ultimo il titolo The Ring lasciato vacante dall'ex campione del mondoFury. Lo scorso settembre ...Riunificare tutte le cinture che nella categoria regina manca dal 1999, quando Lennox Lewis batté Evander Holyfield. Tyson Fury, ancora titolare della corona Wbc, giura di essersi ritirato, ma non ci ...Sul ring di Gedda, in Arabia Saudita, fantastica prestazione dell'ucraino che si conferma nella rivincita contro il britannico: "E' per il mio ...