Zingaretti | “Non possiamo tornare all’Italietta che ogni sei mesi cambia idea”

ROMA – "Siamo l'Italia leader che ha indirizzato in Europa la lotta al Covid e guidato le scelte in campo economico fino al progetto del Recovery, con l'arrivo di miliardi di euro. Ora serve realizzarlo per il lavoro, per le imprese per l'inclusione sociale". E' quanto afferma sul suo canale Telegram il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti (foto). "Non possiamo tornare all'Italietta che ogni sei mesi cambia idea, ridiscute tutto e trova scuse per non rispettare i patti", aggiunge. "Abbiamo lavorato mesi, incassato miliardi. Attenti ora a non bloccare miliardi che stanno arrivando. I territori, i quartieri aspettano le case di comunità, i nuovi servizi digitali e le nuove infrastrutture".

