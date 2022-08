WTA Vancouver 2022: Lucia Bronzetti in finale nel 125 canadese (Di sabato 20 agosto 2022) Lucia Bronzetti si qualifica per la finale del torneo WTA 125 di Vancouver, uno degli ormai piuttosto frequenti eventi di questa categoria di tornei intermedia tra gli ITF e il circuito maggiore vero e proprio. La riminese ce la fa sconfiggendo per 6-2 6-2 la svedese Rebecca Peterson. Testa di serie numero 2, l’azzurra non ha concesso praticamente nulla a tutte le giocatrici incontrate. In particolare, le battute portano questi nomi: Yuriko Miyazaki (Gran Bretagna, qualificata, 6-2 6-2), Priscilla Hon (Australia, qualificata, 6-2 6-2), Victoria Jimenez Kasintseva (Andorra, 7-5 6-1) prima di estromettere la numero 5 del seeding. WTA Granby 2022: il tabellone. Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini nello stesso quarto Dall’altra parte della rete ci sarà una tra la greca ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)si qualifica per ladel torneo WTA 125 di, uno degli ormai piuttosto frequenti eventi di questa categoria di tornei intermedia tra gli ITF e il circuito maggiore vero e proprio. La riminese ce la fa sconfiggendo per 6-2 6-2 la svedese Rebecca Peterson. Testa di serie numero 2, l’azzurra non ha concesso praticamente nulla a tutte le giocatrici incontrate. In particolare, le battute portano questi nomi: Yuriko Miyazaki (Gran Bretagna, qualificata, 6-2 6-2), Priscilla Hon (Australia, qualificata, 6-2 6-2), Victoria Jimenez Kasintseva (Andorra, 7-5 6-1) prima di estromettere la numero 5 del seeding. WTA Granby: il tabellone.e Jasmine Paolini nello stesso quarto Dall’altra parte della rete ci sarà una tra la greca ...

