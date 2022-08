World Mosquito Day | i consigliper liberarsi dell’infestante più diffuso in estate

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 20 agosto 2022) Caldo, sole, vacanze e, immancabilmente, zanzare. Anche quest’anno la giornata del 20 agosto sarà dedicata al WorldDay, ricorrenza che si collega all’importante progetto di sensibilizzazione sui pericoli derivanti dalle punture di zanzara, e in particolare sulle malattie che questi fastidiosi insetti sono in grado di diffondere. La Giornata mondiale della zanzara cade infatti nel giorno in cui il medico inglese e premio Nobel Ronald Ross scoprì, nel 1897, il collegamento tra la femmina di zanzara Anopheles e la trasmissione della malaria. A tal proposito, Rentokil Initial, multinazionale inglese leader mondiale nella fornitura di servizi di disinfezione, disinfestazione e servizi per l’igiene degli ambienti dove si vive e dove si lavora, sostiene da anni a livello globale l’associazione Malaria No More nel lungo viaggio contro la Malaria, contribuendo nel ...