La Gazzetta dello Sport

Delusione: il pugliese, già oro olimpico e mondiale, sulle strade del centro città di Monaco di Baviera nella 20 km di marcia inseguiva ...Nelledi, evidentemente, il doppio sforzo ravvicinato (dalla trionfale 35 km di Eugene sono trascorsi solo 27 giorni) ha lasciato il segno. Nulla cancella quel che Massimo ha fatto, ci ... Stano: "Le gambe non rispondevano. Dobbiamo cambiare qualcosa" Non ce l’ha fatta a ripetere l’impresa dei Campionati del mondo americani sui 35 km e delle Olimpiadi di Tokyo. Il palese Massimo Stano è arrivato solo ottavo nella 20km di marcia ai Campionati Europe ...Deluso e in lacrime Massimo Stano al termine della 20 km di marcia degli Europei di Monaco: "Ho capito da subito stamattina che la gamba non c'era".