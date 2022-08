Sassuolo-Lecce risultato finale 1-0 (Di sabato 20 agosto 2022) REGGIO EMILIA – . Una partita noiosa, dallo sbadiglio facile. Dopo 5 minuti non è ancora successo niente, con il Sassuolo che gestisce il possesso palla ma rischia tanto sulla pressione del Lecce. Al 10? si è raggiunta la parità non solo nel risultato ma anche per quanto riguarda il numero dei L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pioli avverte i suoi: “L’Atalanta rappresenta uno step per crescere” La favola chiamata Sassuolo, le storie del bel calcio Milan, nel mirino c’è anche Domenico Berardi per l’attacco rossonero WindTre al fianco di Acf Fiorentina come official connecting partner Allegri avverte: “Puntiamo a vincere, la Juventus tra le 4-5 pretendenti” Verso Inter-Spezia, Inzaghi: “Sarà un match complicato” Leggi su webmagazine24 (Di sabato 20 agosto 2022) REGGIO EMILIA – . Una partita noiosa, dallo sbadiglio facile. Dopo 5 minuti non è ancora successo niente, con ilche gestisce il possesso palla ma rischia tanto sulla pressione del. Al 10? si è raggiunta la parità non solo nelma anche per quanto riguarda il numero dei L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pioli avverte i suoi: “L’Atalanta rappresenta uno step per crescere” La favola chiamata, le storie del bel calcio Milan, nel mirino c’è anche Domenico Berardi per l’attacco rossonero WindTre al fianco di Acf Fiorentina come official connecting partner Allegri avverte: “Puntiamo a vincere, la Juventus tra le 4-5 pretendenti” Verso Inter-Spezia, Inzaghi: “Sarà un match complicato”

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Lecce 1-0, rete di Berardi D. (SAS) - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Scores: Inter Milan 1-0 Spezia Sassuolo 1-0 Lecce #SSFootball - CBSSportsSoccer : The Serie A action continues on @paramountplus ?? - Inter Milan vs. Spezia ?? - Sassuolo vs. Lecce ?? - Ansa_ER : Serie A: Sassuolo-Lecce 1-0. Decide la partita un bel gol firmato da Berardi #ANSA - sportli26181512 : Sassuolo-Lecce 1-0: video, gol e highlights: Dopo la pesante sconfitta dello Juventus Stadium, il Sassuolo trova i… -