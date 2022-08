Pagelle Genoa-Benevento 0-0 | voti e tabellino Serie B 2022 23

Leggi su sportface

(Di sabato 20 agosto 2022) Ile idi, match valevole per la seconda giornata di/23. Match equilibrato al Ferraris, nessuno riesce a sbloccarla, il match resta sullo 0-0. LA CRONACA DEL MATCH: Martinez 6.5, Hefti 6, Bani 6 (88? Ilsanker), Dragusin 6.5, Pajac 6.5, Badelj 6.5, Frendrup 5, Portanova 5.5 (64? Jagiello 5.5), Albert 5.5, Coda 6.5, Ekuban 6 (64? Yeboah 6.5). ALL: Blessin 6: Paleari 6.5, Letizia 6, Acampora 6 (76? Tello 5), Masciangelo 6 (80? Foulon 5.5), Karic 6.5, Glick 5.5, La Gumina 6, Viviani 6.5, Forte 6.5, Barba 5.5, Capellini 5.5. ALL: Caserta 6 ARBITRO: PezzutoRETI: /NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.Ammoniti: Viviani, Capellini, Pajac, Portanova, YeboahAngoli: 6-1Recupero: 2? ...