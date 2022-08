MotoGP, Johann Zarco: “Nel pomeriggio è stato più difficile rispetto alla FP3” (Di sabato 20 agosto 2022) Il francese Johann Zarco, protagonista assoluto delle prove libere, ha concluso al sesto posto le qualifiche del Gran Premio d’Austria, 13ma tappa del Motomondiale 2022. Il portacolori di Pramac sarà presente nella seconda fila dello schieramento alle spalle del connazionale Fabio Quartararo (Yamaha) e l’iberico Jorge Martin (Ducati/Pramac). Il nativo di Cannes ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Oggi è stata un’altra buona giornata. Nel pomeriggio è stato più difficile rispetto alla FP3. Abbiamo testato le cose e forse non ha funzionato molto bene. Avevo delle buone sensazioni, ma è stato abbastanza difficile andare sotto il minuto e 29?. Il compagno di box di Jorge Martin ha ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Il francese, protagonista assoluto delle prove libere, ha concluso al sesto posto le qualifiche del Gran Premio d’Austria, 13ma tappa del Motomondiale 2022. Il portacolori di Pramac sarà presente nella seconda fila dello schieramento alle spalle del connazionale Fabio Quartararo (Yamaha) e l’iberico Jorge Martin (Ducati/Pramac). Il nativo di Cannes ha rilasciatostampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Oggi è stata un’altra buona giornata. NelpiùFP3. Abbiamo tele cose e forse non ha funzionato molto bene. Avevo delle buone sensazioni, ma èabbastanzaandare sotto il minuto e 29?. Il compagno di box di Jorge Martin ha ...

