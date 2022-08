MotoGP, GP Austria: nuvola rossa nelle qualifiche a Zeltweg (Di sabato 20 agosto 2022) Le qualifiche della MotoGP del GP d’Austria si tingono di rosso: la Ducati piazza ben quattro moto nelle prime quattro posizioni! È la prima pole per Enea Bastianini nella classe regina, e la prima dopo ben quattro anni (l’ultima partenza al palo è stata a Barcellona nel 2018, quando correva ancora in Moto3!), che batte i due ufficiali Pecco Bagnaia e Jack Miller. La prima non Ducati è la Yamaha di Fabio Quartararo, che però si deve accontentare della seconda fila. MotoGP, GP Austria: cosa succede nelle qualifiche? La Q1 è tirata come non mai. Aleix Espargaro piazza la zampata con l’Aprilia e si mette in saccoccia la Q2. Il secondo posto utile è una battaglia ferocissima tra Pol Espargaro (che sfrutta il traino del fratello), Luca Marini, Takaaki ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 agosto 2022) Ledelladel GP d’si tingono di rosso: la Ducati piazza ben quattro motoprime quattro posizioni! È la prima pole per Enea Bastianini nella classe regina, e la prima dopo ben quattro anni (l’ultima partenza al palo è stata a Barcellona nel 2018, quando correva ancora in Moto3!), che batte i due ufficiali Pecco Bagnaia e Jack Miller. La prima non Ducati è la Yamaha di Fabio Quartararo, che però si deve accontentare della seconda fila., GP: cosa succede? La Q1 è tirata come non mai. Aleix Espargaro piazza la zampata con l’Aprilia e si mette in saccoccia la Q2. Il secondo posto utile è una battaglia ferocissima tra Pol Espargaro (che sfrutta il traino del fratello), Luca Marini, Takaaki ...

