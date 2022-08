Le sfide dell’oggi secondo Mattarella | “Pace in Europa e clima”

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 20 agosto 2022) ROMA – Lesono chiare: “Riportare laindopo la “aggressione della Russia all’Ucraina” che mina “valori e identità” dell’, ovvero “democrazia, libertà e lotta al nazifascismo”. Assicurare la “salvezza del pianeta” messa in forse dai cambiamentitici, seguendo l’insegnamento di Papa Francesco che chiama “la persona alla responsabilità” L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Perlaè in pericolo: “Non piegarsi alla violenza della forza” L’appello di: “Lucidità e coraggio per la” Salvini sulla Commissione ...