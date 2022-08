L' Anticiclone delle Azzorre torna sull' Itallia e allontana caldo e temporali

Leggi su agi

(Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Il Maestrale, associato allo spostamento verso i Balcani del Ciclone che ha portato forte maltempo al Centro-Nord, regala agli italiani un fine settimana di bel tempo: avremo un po' di mare mosso intorno alla Sardegna, alla Puglia e sui bacini meridionali, con temperature che scenderanno di 7/9 C al Sud riportandosi su valori sopportabili con massime al più sui 35 C in Sicilia e 32/33 C sul resto del Meridione. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma un miglioramento da Nord a Sud: dove facevale temperature si abbasseranno, dove sembrava autunno arriverà un aumento termico anche di 8 C. Oggi sono attesi solo acquazzoni sui rilievi del Sud, in un contesto di moderata instabilità, altrove il tempo sarà buono salvo addensamenti a tratti sul Triveneto interno. Domenica ancora bel tempo caratterizzato però da una parziale aumento ...