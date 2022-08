Inter col fiato sospeso: un big sta per partire, perché può cambiare tutto. Stagione stravolta? (Di sabato 20 agosto 2022) A meno di due settimane dalla fine del mercato (terminerà giovedì 1 settembre), la domanda che buona parte dei tifosi italiani si pone è: riusciranno le squadre di serie A a resistere agli assalti dei ricchi club europei? D'altronde, 13 possono essere un'infinità nel calcio e i ben informati sono sicuri che saranno tante le offerte che verranno recapitate nelle sedi delle società di A. Prima fra tutte l'Inter, che ormai da settimane resiste alle offensive del faraonico Paris Saint-Germain per Milan Skriniar. La cessione di Cesare Casadei (19 anni) al Chelsea per 15 milioni di euro più 5 di bonus (da ieri è ufficiale) ha dato respiro alle casse del club, ma il Psg è tornato alla carica, offrendo 60 milioni per il 27enne slovacco. Tanti, tantissimi soldi per un giocatore fortissimo, ma in scadenza di contratto al 30 giugno del 2023. Il presidente Steven Zhang ieri ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) A meno di due settimane dalla fine del mercato (terminerà giovedì 1 settembre), la domanda che buona parte dei tifosi italiani si pone è: riusciranno le squadre di serie A a resistere agli assalti dei ricchi club europei? D'altronde, 13 possono essere un'infinità nel calcio e i ben informati sono sicuri che saranno tante le offerte che verranno recapitate nelle sedi delle società di A. Prima fra tutte l', che ormai da settimane resiste alle offensive del faraonico Paris Saint-Germain per Milan Skriniar. La cessione di Cesare Casadei (19 anni) al Chelsea per 15 milioni di euro più 5 di bonus (da ieri è ufficiale) ha dato respiro alle casse del club, ma il Psg è tornato alla carica, offrendo 60 milioni per il 27enne slovacco. Tanti, tantissimi soldi per un giocatore fortissimo, ma in scadenza di contratto al 30 giugno del 2023. Il presidente Steven Zhang ieri ha ...

