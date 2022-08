Il principe Carlo critica “The Crown” | ecco perché proprio non gli piace

Leggi su velvetmag

(Di sabato 20 agosto 2022) La serie tv Theè diventata famosissima nel mondo per il ritratto dei membri della Famiglia Reale inglese. Il prodotto Netflix segue l’evolversi della monarchia britannica concentrandosi intorno alle vicende più iconiche del regno di Elisabetta II. Alcune rappresentazioni non sono andate a genio ai Windsor, che, però, non hanno espresso pubblicamente la propria opinione. Il, però, si sarebbe lasciato scappare cosa ne pensa. Che la Famiglia Reale non fosse contenta dello show era palese da alcuni atteggiamenti. Più volte, infatti, la produzione di Netflix ha dovuto interrompere le ripresei reali erano intervenuti in diversi modi. Il modo in cui sono andate in onda le vicende di Lady Diana, in particolare, li avrebbero infastiditi molto. AnsaAdesso circola voce che anche il ...