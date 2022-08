Il caso del prete che prende a calci il cane in chiesa: il video choc fa il giro della rete – VIDEO – (Di sabato 20 agosto 2022) VIDEO choc fa il giro della rete diventando virale in pochissimo tempo. Si tratta di un prete che prende a calci un cane in chiesa. L’indignazione della gente è tanta, ma perché un gesto del genere? Durante la celebrazione della messa un cane randagio è entrato in chiesa avvicinandosi all’altare. Il prete, probabilmente infastidito dall’animale, non è riuscito a trattenersi e per respingerlo lo ha preso a calci. Il cane avrà fatto qualcosa per meritarsi questo trattamento? Sacerdote prende a calci un ... Leggi su curiosauro (Di sabato 20 agosto 2022)fa ildiventando virale in pochissimo tempo. Si tratta di uncheunin. L’indignazionegente è tanta, ma perché un gesto del genere? Durante la celebrazionemessa unrandagio è entrato inavvicinandosi all’altare. Il, probabilmente infastidito dall’animale, non è riuscito a trattenersi e per respingerlo lo ha preso a. Ilavrà fatto qualcosa per meritarsi questo trattamento? Sacerdoteun ...

