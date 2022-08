Gruppo di amici vince 500 mila euro: dovranno restituirli. Un duro colpo (Di sabato 20 agosto 2022) Gruppo di amici vince 500 mila euro: sembrava che la dea Fortuna avesse deciso di premiarli. Ora dovranno restituirli. Un duro colpo. Bisogna ammettere che il sogno di molti italiani… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 20 agosto 2022)di500: sembrava che la dea Fortuna avesse deciso di premiarli. Ora. Un. Bisogna ammettere che il sogno di molti italiani… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

federicod1vita : Tutta questa attenzione morbosa attorno a Sanna Marin, questi video rubati in cui non si vede altro che un gruppo d… - __Willi__74 : @Mussmauer Ora io e i miei amici andiamo al primo, sotto il teschio. Un mio amico ha subito un' operazione al ginoc… - ValiWaldorf : La me di quando ero bambina sarebbe felicissima di sapere che ho un bellissimo gruppo di amici finalmente, siamo 5… - simonahime : @nicmad84 #bungabunga: festini privati in cui, come da risultanze processuali definitive, veniva ampiamente esercit… - CettinaCutaia : RT @Investigsocial: Ho parlato con amici fidati ( di entrambi ) nessun flirt in corso, solo una semplice amicizia, come tutto il resto del… -