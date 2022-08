Europei di tuffi, oro per Marsaglia e bronzo per Tocci (Di sabato 20 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – E' un'Italia dei tuffi senza limiti, quella che sta andando in scena alla 36esima edizione degli Europei di Roma, dove Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci regalano un favoloso bis e, dopo il secondo e il terzo posto dal metro, sono d'oro e di bronzo dal trampolino dai 3 metri. Gli azzurri riscrivono la storia: gli unici precedenti d'oro furono Giorgio Cagnotto a Barcellona 1970 e Klaus Dibiasi a Vienna 1974; la medaglia mancava dal bronzo di Michele Benedetti agli Europei di specialità di Torino 2009. Praticamente perfette tutte le routine del 25enne di Roma – tesserato per Marina Militare e CC Aniene, seguito da Benedetta Molaioli – con il triplo salto mortale e mezzo rovesciato raggrupato (84.00) e il triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – E' un'Italia deisenza limiti, quella che sta andando in scena alla 36esima edizione deglidi Roma, dove Lorenzoe Giovanniregalano un favoloso bis e, dopo il secondo e il terzo posto dal metro, sono d'oro e didal trampolino dai 3 metri. Gli azzurri riscrivono la storia: gli unici precedenti d'oro furono Giorgio Cagnotto a Barcellona 1970 e Klaus Dibiasi a Vienna 1974; la medaglia mancava daldi Michele Benedetti aglidi specialità di Torino 2009. Praticamente perfette tutte le routine del 25enne di Roma – tesserato per Marina Militare e CC Aniene, seguito da Benedetta Molaioli – con il triplo salto mortale e mezzo rovesciato raggrupato (84.00) e il triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato ...

