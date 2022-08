Emanuele Filiberto | la figlia è una principessa moderna | com’è diventata

Leggi su altranotizia

(Di sabato 20 agosto 2022)di Savoia ha mostrato un lato di sé molto dolce nei confronti della. Lei oggi èuna vera. Ladi Clotilde Courau e del Principe di Savoia èuna splendida ragazza. Ha un carattere differente dalla sorella Vittoria e preferisce, per ora, stare lontana dalla mondanità.di Savoia-Altranotizia (fonte: Google)è sempre stato un papà amorevole e non nasconde di certo le sue emozioni. È super orgoglioso delle figlie e della sua famiglia ma non tralascia neanche i numerosi impegni di lavoro. Di recente il l’apprezzato volto tv ha mostrato la sua splendida secondogenita ...