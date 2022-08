Due ragazze aggredite a Sperlonga: si erano baciate e si tenevano per mano (Di sabato 20 agosto 2022) L'attacco omofobo la sera di Ferragosto: un uomo, davanti agli occhi di altre persone tra cui un bambino, ha preso a calci e schiaffi una trentaquattrenne napoletana e la sua compagna italocubana. Una delle due, colpita alle gambe con un passeggino e finita al pronto soccorso, ha sporto denuncia Leggi su vanityfair (Di sabato 20 agosto 2022) L'attacco omofobo la sera di Ferragosto: un uomo, davanti agli occhi di altre persone tra cui un bambino, ha preso a calci e schiaffi una trentaquattrenne napoletana e la sua compagna italocubana. Una delle due, colpita alle gambe con un passeggino e finita al pronto soccorso, ha sporto denuncia

elio_vito : Due ragazze aggredite perché si stavano baciando?? E la destra, che applaudì all'affossamento del DdlZan contro le d… - nzingaretti : A Sperlonga una bruttissima aggressione contro due ragazze lesbiche. Può un bacio scatenare tanta violenza? NO! In… - Corriere : Si erano baciate e si tenevano per mano; aggredite due ragazze - campodefiori15 : RT @nzingaretti: A Sperlonga una bruttissima aggressione contro due ragazze lesbiche. Può un bacio scatenare tanta violenza? NO! In prima l… - icsicsxx : @LaStampa facciamo intervenire Ruberti, con le sua squadracce sistemerà questi omofobi sparandogli! PS: e se le due… -