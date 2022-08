Dimarco preferito a Gosens: la formazione ufficiale dell'Inter (Di sabato 20 agosto 2022) Questa sera alle 20.45 l'Inter a San Siro ospita lo Spezia. Ecco la formazione ufficiale di Simone ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 20 agosto 2022) Questa sera alle 20.45 l'a San Siro ospita lo Spezia. Ecco ladi Simone ...

IlCastiga : RT @SimoneTogna: #InterSpezia, tutto confermato: #Dimarco preferito a #Gosens a sinistra, #Dumfries a #Darmian sulla destra. In difesa torn… - SimoneTogna : #InterSpezia, tutto confermato: #Dimarco preferito a #Gosens a sinistra, #Dumfries a #Darmian sulla destra. In dife… - it_inter : Le scelte di #Inzaghi: #Dimarco preferito a #Gosens, il tandem #Lukaku-#Lautaro in avanti, #Dumfries a destra,… - DaniloBatresi : RT @AmalaTV_: SkySport - #InterSpezia, la probabile formazione dell’#Inter di Simone #Inzaghi: Handanovic Skriniar De Vrij Bastoni Dumfri… - Sneijderismo : RT @AmalaTV_: SkySport - #InterSpezia, la probabile formazione dell’#Inter di Simone #Inzaghi: Handanovic Skriniar De Vrij Bastoni Dumfri… -