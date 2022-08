Cristiano Ronaldo al Marsiglia? La verità sull’approdo in Ligue 1 del portoghese (Di sabato 20 agosto 2022) Cristiano Ronaldo accostato anche al Marsiglia: Rmc Sport chiarisce le voci sull’approdo del portoghese in Ligue1 Non sono bastate le smentite di Ten Hag, il futuro di Cristiano Ronaldo sarà lontano dal Manchester United. L’ultima squadra accostata al portoghese ex Juventus è il Marsiglia. Secondo RMC Sport, però, la pista sarebbe da scartare, con il club francese non interessato all’acquisto di CR7. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022)accostato anche al: Rmc Sport chiarisce le vocidelin1 Non sono bastate le smentite di Ten Hag, il futuro disarà lontano dal Manchester United. L’ultima squadra accostata alex Juventus è il. Secondo RMC Sport, però, la pista sarebbe da scartare, con il club francese non interessato all’acquisto di CR7. L'articolo proviene da Calcio News 24.

