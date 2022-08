Colpi d’arma da fuoco contro la serranda di una pizzeria (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte contro la serranda di una pizzeria, in via Bernardo Cavallino, all’Arenella. Sul posto sono intervenuti stamani i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che hanno rinvenuto tre ogive deformate. Distrutta una vetrata, nessuno è rimasto ferito. Ad accorgersi del fatto il proprietario del locale, incensurato, una volta riaperta l’attività. Indagini in corso dei carabinieri del nucleo operativo del Vomero per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –dasono stati esplosi la scorsa notteladi una, in via Bernardo Cavallino, all’Arenella. Sul posto sono intervenuti stamani i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che hanno rinvenuto tre ogive deformate. Distrutta una vetrata, nessuno è rimasto ferito. Ad accorgersi del fatto il proprietario del locale, incensurato, una volta riaperta l’attività. Indagini in corso dei carabinieri del nucleo operativo del Vomero per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

