Ciro?Palmieri ucciso e fatto a pezzi dalla moglie e dai due figli

(Di sabato 20 agosto 2022) di Monica De Santis E’ stata Monica Natale, con l’aiuto delo Massimiliano (20 anni) e del secondogenito di soli 15 anni, ad uccidere, fare ae poi occultare i resti del marito, il panettiere Ciro Palmieri, di Giffoni Valle Piana. E’ stata lei, ad ucciderlo e poi andare a denunciare ai carabinieri la sua scomparsa. E’ stata lei ad ucciderlo, la donna che durante la trasmissione “Chi l’ha visto?” aveva lanciato in lacrime un appello affinchè il marito, dal quale si stava separando, potesse tornare a casa. Tentativi i suoi di depistare gli inquirenti. Tentativi falliti, perché il suo racconto e quello dei, (anche il più piccolo di 11 anni è iscritto nel registro degli indagati) hanno insospettito sin da subito. Troppe cose che non coincidevano, troppe falle in un racconto che non corrispondeva con la personalità ed il ...