Berardi: «E' stata una buona partita ed è arrivato il primo gol» (Di sabato 20 agosto 2022) . Le parole dell'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha parlato ai microfoni DAZN dopo la vittoria contro il Lecce. Ecco le parole del numero 10 del Sassuolo: «Devo dire che è stata una buona settimana, venivamo da una sconfitta che definirei meritata. Ci siamo detti di ripartire da questa settimana, è stata una buona partita, è arrivato anche il primo gol. Il Sassuolo è una grandissima famiglia, sono rimasto perchè mi hanno coccolato fin da bambino e al cuore non si comanda. Per me è un orgoglio, devo ringraziare il mister: è grazie a lui se riesco a esprimermi al meglio ma anche a questo gruppo».

