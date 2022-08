Allegri, il secco (Di sabato 20 agosto 2022) Si legge, tra le pagine di un libro bellissimo, che il piacere è una forma di egoismo assoluta, appartenendo solo a chi ne può godere. L’autore ne parla in modo scettico, convinto com’è che l’edoni... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 20 agosto 2022) Si legge, tra le pagine di un libro bellissimo, che il piacere è una forma di egoismo assoluta, appartenendo solo a chi ne può godere. L’autore ne parla in modo scettico, convinto com’è che l’edoni... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Perri57 : RT @uzapelloni: Il weekend de @ilfoglio_it con lo scoop #Ruberti e lo sportivo tra i trionfi europei (calcio escluso) il secco #allegri la… - uzapelloni : Il weekend de @ilfoglio_it con lo scoop #Ruberti e lo sportivo tra i trionfi europei (calcio escluso) il secco… - realpeppons : #Rovella ha impressionato #Allegri a tal punto da attendere gli ultimi giorni di mercato per capire se cederlo in p… - Allegri__Out : @kekko_molise87 @thomac23 @RusPan72333006 @MassimoPerugin2 La squadra non è scesa in campo, c'è bisogno di ripeterl… - sportli26181512 : Niente pubalgia e ritorno al gol: la nuova vita di Vlahovic: Pubalgia risolta, ritorno al gol e una Juve d'attacco:… -