Whatsapp | nuova funzione di sicurezza | è davvero incredibile

In questi giorni Whatsapp è pronta a lanciare una nuova funzione riguardante la sicurezza dell'utente: cosa cambierà a breve. Sono sempre tanti gli aggiornamenti presenti su Whatsapp, che è pronta ad implementare una funzione riguardante la sicurezza. Il tutto è presente nella versione Beta del servizio di messaggistica: tutte le novità in arrivo. Tutte le novità in arrivo sul servizio di Meta (via WebSource)In queste ore Whatsapp sta lanciando la versione 2.22.18.17 sul Google Play Beta Program. Al suo interno sono presente tantissime novità. La nuova funzione in arrivo si chiama 'login approval' che permetterà di ricevere una notifica, ogni qualvolta che qualcuno proverà ad accedere al vostro ...

WhatsApp sarà ancora più sicuro: in arrivo la conferma per il login Stando a quanto trapelato dal teardown svolto dal WABetaInfo , WhatsApp starebbe lavorando all'introduzione di una nuova opzione per la sicurezza . Come vedete dallo screenshot in galleria verrà ...