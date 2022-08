Una commedia queer per la prima volta in solitaria alla regia di Ethan Coen (Di venerdì 19 agosto 2022) Il primo film di Ethan Coen “in solitaria”, cioè senza il fratello Joel – con il quale ha formato per quarant’anni la coppia di fratelli più famosa, più geniale, più imprevedibile della storia del cinema – sarà una commedia queer. Con due ragazze che attraversano gli Stati Uniti in auto, fra locali lesbici, ex fidanzate furibonde, e qualcosa nascosto nel portabagagli, a loro insaputa. Qualcosa di orribile, tipo una testa tagliata messa in una cappelliera. Un progetto a metà fra “Thelma & Louise” e un film di Russ Meyer, al quale Ethan dichiara di essersi ispirato. Russ Meyer è stato il re del “pop porn”, l’autore di film surreali, pulp, con donne procacissime e scatenate: film sensuali e pieni di humour, come “faster, Pussycat! Kill! Kill!“. Le protagoniste Margaret Qualley, star ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 19 agosto 2022) Il primo film di“in”, cioè senza il fratello Joel – con il quale ha formato per quarant’anni la coppia di fratelli più famosa, più geniale, più imprevedibile della storia del cinema – sarà una. Con due ragazze che attraversano gli Stati Uniti in auto, fra locali lesbici, ex fidanzate furibonde, e qualcosa nascosto nel portabagagli, a loro insaputa. Qualcosa di orribile, tipo una testa tagliata messa in una cappelliera. Un progetto a metà fra “Thelma & Louise” e un film di Russ Meyer, al qualedichiara di essersi ispirato. Russ Meyer è stato il re del “pop porn”, l’autore di film surreali, pulp, con donne procacissime e scatenate: film sensuali e pieni di humour, come “faster, Pussycat! Kill! Kill!“. Le protagoniste Margaret Qualley, star ...

