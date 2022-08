“Un grillino su 4: zero proposte in Parlamento”: Mollicone presenta il report che boccia il M5s (Di venerdì 19 agosto 2022) “Ho trovato doveroso, stilando questo report, aggiornare i cittadini che mi hanno votato e tutta la nazione che ho rappresentato in Parlamento”: lo ha detto il deputato FdI, Federico Mollicone, responsabile Cultura e Innovazione del partito, presentando il suo report sull’indice di produttività parlamentare. “La funzionalità dell’indice – ha spiegato il parlamentare di Fratelli d’Italia – è sapere esattamente cosa, come e quanto fa il parlamentare, come vera e propria forma di trasparenza, molto più valevole della sola presenza in Aula. Su 630 deputati 140, per lo più 5 Stelle, non hanno presentato in 4 anni e mezzo una proposta di legge. È inconcepibile. Fratelli d’Italia è stato invece il più produttivo. Personalmente ad esempio sono stato 3° su 630 deputati per gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 agosto 2022) “Ho trovato doveroso, stilando questo, aggiornare i cittadini che mi hanno votato e tutta la nazione che ho rapto in”: lo ha detto il deputato FdI, Federico, responsabile Cultura e Innovazione del partito,ndo il suosull’indice di produttività parlamentare. “La funzionalità dell’indice – ha spiegato il parlamentare di Fratelli d’Italia – è sapere esattamente cosa, come e quanto fa il parlamentare, come vera e propria forma di trasparenza, molto più valevole della sola presenza in Aula. Su 630 deputati 140, per lo più 5 Stelle, non hannoto in 4 anni e mezzo una proposta di legge. È inconcepibile. Fratelli d’Italia è stato invece il più produttivo. Personalmente ad esempio sono stato 3° su 630 deputati per gli ...

