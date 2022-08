UFFICIALE – Soppy | nuovo supereroe per l’Atalanta

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 19 agosto 2022)-Atalanta, è fatta: dopo aver eseguito le visite di rito, il giovane esterno è stato acquistato a titolo definitivo dall’Udinese.al: la nota del club Con l’acquisto a titolo definitivo di Bradoninserisce unesterno per Gasperini. La nota del club: “Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo dall’Udinese del calciatore Brandon. Nato il 21 febbraio 2002 ad Aubervilliers, in Francia, è un esterno destro di piede che abbina velocità ed esplosività a tecnica: grazie alle sue qualità atletiche può coprire tutta la fascia. È cresciuto in una delle migliori scuole calcistiche europee, il Rennes, con cui ha fatto il suo debutto in Ligue 1 appena diciottenne nell’agosto del 2020 in un match pareggiato 1-1 con il ...