Twiga distrutto dal maltempo | Flavio Briatore furioso con gli haters | “Chi è felice per i danni è una me**a”

"Chi è felice per i danni al Twiga è una merda". Non usa troppi giri di parole Flavo Briatore e attacca senza mezzi termini gli haters che sui social hanno esultato per i danni provocati al Twiga dalla tromba d'aria che ieri ha colpito Forte dei Marmi e la Versilia. Mentre la sua socia Daniela Santanché documentava su Instagram la devastazione subita dallo stabilimento balneare a causa dei forti venti e dalla pioggia torrenziale, l'imprenditore se l'è presa contro gli odiatori seriali che hanno gioito davanti alle immagini delle tende divelte e delle strutture danneggiata dalle raffiche, arrivate anche a 150 chilometri l'ora. "Leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felici un mucchio di persone. Io non riesco a capire che Paese di rancorosi e sfigati è l'Italia, ...

