Tuffi | Pellacani | “Vale tantissimo quest’oro per me Vincere a Roma è bellissimo”

Chiara Pellacani ha conquistato la medaglia d'oro dal trampolino 3 metri agli Europei di Tuffi di Roma. "quest'oro per me Vale tantissimo, sono davvero felice. Vincere a Roma è bellissimo. Sono salita sul trampolino con la voglia di Vincere. Ho lavorato tanto su questa gara, insieme a Tommaso ci abbiamo creduto molto e ci siamo riusciti". Per la giovane atleta è la quinta medaglia in questa edizione degli Europei. "Come riesco a recuperare le energie in così poco tempo? La voglia di Vincere c'è sempre, quella aiuta tanto. E poi ero molto emozionata e con tanta adrenalina la stanchezza non si è fatta sentire".

Eurosport_IT : ??OROOOOOOOOO ???? Chiara Pellacani conquista l’oro europeo nei tuffi dal trampolino 3m: quarto oro per lei qui a Rom… - Eurosport_IT : MEDAGLIA D'ARGENTOOOOOO ???????? Elena Bertocchi e Chiara Pellacani chiudono in seconda posizione la finale dei tuffi s… - giomalago : Sempre più in alto #ItaliaTeam! L'#Atletica azzurra vola con Gimbo #Tamberi a Euro #Munich2022: splendido oro, come… - chenesaidime_ : RT @Eurosport_IT: ??OROOOOOOOOO ???? Chiara Pellacani conquista l’oro europeo nei tuffi dal trampolino 3m: quarto oro per lei qui a Roma con… - OvileItalia : RT @Agenzia_Ansa: Ancora una medaglia per l'Italia ai campionati Europei di nuoto di Roma con i tuffi, nel trampolino da 3 metri, di Chiara… -