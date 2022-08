Tragedia sul set di Rust, la rivelazione di Alec Baldwin: «Ho avuto paura di essere ucciso dai sostenitori di Donald Trump» (Di venerdì 19 agosto 2022) Alec Baldwin, durante un’intervista di due ore alla Cnn, ha rivelato di aver temuto per la propria vita a causa dell’ex presidente statunitense Donald Trump. Il tycoon, infatti, nel 2021 si scagliò duramente contro l’attore dopo l’incidente sul set del film Rust, che è costato la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Trump, all’epoca, sostenne che l’attore «probabilmente le ha sparato di proposito». Parole che, come confessato da Baldwin, hanno fatto crescere in lui il timore che l’ex presidente potesse aizzare i propri sostenitori contro l’attore, nello stesso modo con cui ha radunato i suoi supporter durante l’attacco al Congresso del 6 gennaio 2021. «L’ex presidente degli Stati Uniti ha detto che probabilmente le ho sparato di ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022), durante un’intervista di due ore alla Cnn, ha rivelato di aver temuto per la propria vita a causa dell’ex presidente statunitense. Il tycoon, infatti, nel 2021 si scagliò duramente contro l’attore dopo l’incidente sul set del film, che è costato la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins., all’epoca, sostenne che l’attore «probabilmente le ha sparato di proposito». Parole che, come confessato da, hanno fatto crescere in lui il timore che l’ex presidente potesse aizzare i propricontro l’attore, nello stesso modo con cui ha radunato i suoi supporter durante l’attacco al Congresso del 6 gennaio 2021. «L’ex presidente degli Stati Uniti ha detto che probabilmente le ho sparato di ...

