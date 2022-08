Tragedia in vacanza, ragazzo stroncato da un malore: aveva soli 26 anni (Di venerdì 19 agosto 2022) Un giovane di 26 anni di Villa Potenza di Macerata, Michele Gironella, è morto mentre si trovava in vacanza in Perù. È arrivata oggi la tragica notizia ma il decesso è avvenuto lo scorso mercoledì 17 agosto. Cosa ha ucciso un ragazzo così giovane? Morto un giovane di 26 anni: cos’è successo Stando alle prime notizie, il ragazzo stava trascorrendo un periodo di ferie all’estero. Michele si trovava lì assieme alla sua ragazza. I due sono partiti con l’associazione “We road”. Erano appena arrivati quando Michele ha deciso di prendere parte ad una partita di calcio. Lì, mentre giocava al suo sport preferito, è deceduto. Il dramma si è consumato all’improvviso. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali, probabilmente un arresto ... Leggi su tvzap (Di venerdì 19 agosto 2022) Un giovane di 26di Villa Potenza di Macerata, Michele Gironella, è morto mentre si trovava inin Perù. È arrivata oggi la tragica notizia ma il decesso è avvenuto lo scorso mercoledì 17 agosto. Cosa ha ucciso uncosì giovane? Morto un giovane di 26: cos’è successo Stando alle prime notizie, ilstava trascorrendo un periodo di ferie all’estero. Michele si trovava lì assieme alla sua ragazza. I due sono partiti con l’associazione “We road”. Erano appena arrivati quando Michele ha deciso di prendere parte ad una partita di calcio. Lì, mentre giocava al suo sport preferito, è deceduto. Il dramma si è consumato all’improvviso. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali, probabilmente un arresto ...

