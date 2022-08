Traffico Roma del 19-08-2022 ore 18 | 00

(Di venerdì 19 agosto 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione iniziamo dal maltempo in autostrada sulla A1NapoliInfatti rallentato a causa delle forti piogge tra Valmontone e Anagni la visibilità in questo tratto è ridotta a 100 metri pioggia che interessa anche la 24 invitiamo alla prudenza mantenendo la distanza di sicurezza e moderando la velocità attenzione percorrendo la Cassia bis ha un incidente nei pressi del raccordo in direzione Tor di Quinto è sempre rimanendo sulla Cassia bis a proseguono i lavori tra Castel de’ ceveri e il raccordo anulare con riduzione della sede stradale e dunque è frequente la formazione di code in caso diintenso in città rimane scorrevole la circolazione questo anche lungo la tangenziale per quanto riguarda il trasporto pubblico terminato l’intervento tecnico presso la stazione ...

ariolele : RT @AndreaGiuricin: #Roma ha due grandi problemi storici: - la #spazzatura - il #traffico La raccolta rifiuti è gestita da #ama mentre il t… - viabilitasdp : 18:03 #A24 Pioggia tra Roma est e Tivoli - DottorPag : RT @AndreaGiuricin: #Roma ha due grandi problemi storici: - la #spazzatura - il #traffico La raccolta rifiuti è gestita da #ama mentre il t… - Sbiki85 : RT @AndreaGiuricin: #Roma ha due grandi problemi storici: - la #spazzatura - il #traffico La raccolta rifiuti è gestita da #ama mentre il t… - poli_flo : RT @AndreaGiuricin: #Roma ha due grandi problemi storici: - la #spazzatura - il #traffico La raccolta rifiuti è gestita da #ama mentre il t… -

LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione poco ilsul Raccordo scorrevole In entrambe le direzioni anche la tangenziale prudenza mi incidente segnalato a Colli Aniene SAS Viale ...... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURAREGOLARE SULL'INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE SEGNALIAMO FORTI TEMPORALI SULLA A1NAPOLI TRA VALMONTONE E ANAGNI E SULLA FIRENZETRA ... Traffico Roma del 19-08-2022 ore 07:30 - RomaDailyNews In particolare Viabilità Italia prevede rallentamenti per il controesodo agostano, a partire da oggi e per tutto il resto del fine settimana, sabato 20 e domenica 21 agosto ...