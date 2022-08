Supplenze 2022: il rischio, concreto, di più turni di nomina. Algoritmo eliminerà i docenti in ruolo dopo il 16 agosto? (Di venerdì 19 agosto 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: l'attribuzione degli incarichi al 31 agosto e 30 giugno 2023 è ancora avvolta da numerosi interrogativi. Primo fra tutti la disponibilità di posti che non è stata presentata in fase di compilazione della domanda (se non da qualche Ufficio Scolastico, con tante avvertenze sulle possibili modifiche) ma che verrà resa nota solo ad Algoritmo avviato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 agosto 2022)anno scolastico/23: l'attribuzione degli incarichi al 31e 30 giugno 2023 è ancora avvolta da numerosi interrogativi. Primo fra tutti la disponibilità di posti che non è stata presentata in fase di compilazione della domanda (se non da qualche Ufficio Scolastico, con tante avvertenze sulle possibili modifiche) ma che verrà resa nota solo adavviato. L'articolo .

