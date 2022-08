Rientro a scuola | l' insegnante | Quest' anno le famiglie spenderanno il 10% in più

Daniela50884556 : @Rosalba_Falzone Da quest'anno, con i libri per le vacanze, hanno inserito le prove invalsi da svolgere al rientro… - TuttoSuRoma : Rientro con stangata nella #Capitale. Caffè, scuola e spesa più cari dopo le vacanze - ToyslandgG : Con #crayola.... un super rientro a scuola ! ! ! ?? ?? Dal 20 Agosto al 20 Settembre -20% su tutta la linea ?? ?? ??… - nwuqok : io scioccata???? al rientro a scuola la romagnoli già la sento parlando di gossip PUHAHAHA - cremaonline : Covid 19, le nuove regole a scuola: via l'obbligo delle mascherine ma ricambio d'aria costante -

Il collegamento a 'Morning News' da una cartoleria: 'La stima della spesa è di 300/400 euro a bambino, esclusi i libri'Sono ancora tante le incognite in vista della ripresa delle attività a settembre: dalin ufficio alla campagna vaccinale passando per la riapertura dellae annessa gestione. Saltata la proroga del diritto allo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il collegamento a "Morning News" da una cartoleria: "La stima della spesa è di 300/400 euro a bambino, esclusi i libri" ...