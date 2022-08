Pd, Gomez a La7: “Candidatura di Casini? Un calcio in faccia agli iscritti. Questo partito va rifondato, così Letta va a schiantarsi” (Di venerdì 19 agosto 2022) “Il Pd è un partito che candida a Bologna Pier Ferdinando Casini per il suo undicesimo mandato, dando un calcio in faccia ai suoi militanti e ai suoi iscritti. Candida anche a Milano Carlo Cottarelli, sicuramente un’ottima persona che però non ha nulla a che fare con la sinistra”. così a “In Onda” (La7) il direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, Peter Gomez, esordisce nella sua dura analisi sul partito guidato da Enrico Letta, premettendo la sua assoluta stima nei riguardi della vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein, ospite in studio e capolista alla Camera per il Pd nella circoscrizione di Bologna. “La verità – osserva Gomez – è che il Pd si presenta agli occhi dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) “Il Pd è unche candida a Bologna Pier Ferdinandoper il suo undicesimo mandato, dando uninai suoi militanti e ai suoi. Candida anche a Milano Carlo Cottarelli, sicuramente un’ottima persona che però non ha nulla a che fare con la sinistra”.a “In Onda” (La7) il direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, Peter, esordisce nella sua dura analisi sulguidato da Enrico, premettendo la sua assoluta stima nei riguardi della vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein, ospite in studio e capolista alla Camera per il Pd nella circoscrizione di Bologna. “La verità – osserva– è che il Pd si presentaocchi dei ...

