(Di venerdì 19 agosto 2022) Buongiorno amici e benvenuti al nostro consueto appuntamento con il roster britannico, appuntamento il nostro che sta per finire dato che UK sta per chiudere e molti atleti (se non la maggioranza) sono stati licenziati. Ma come una magia facciamo un passo indietro rispetto alle news che stanno arrivando e torniamo alla puntata registrata un po’ di tempo fa e che è andata in onda ieri. Quindi, bando alle ciance e partiamo subito! Risultati NXT UK NXT UK Championship Tournament First Round: Joe Coffey ha sconfitto Mark Andrews (7:40) (3 / 5); Backstage: Joe Coffey festeggia la sua vittoria e annuncia che farà di UK il suo regno; Amale ha sconfitto Nina Samuels (6:31) (2,5 / 5); Dopo il match: Amale chiama Eliza Alexander e Isla Dawn per sfidarle; Aldi questa settimana: Oliver Carter è dal medico per il ginocchio quando riceve la visita di ...

WWEItalia : Un'incredibile edizione di #NXTUK ha visto Tyler Bate alle prese con Kenny Williams, mentre Mark Andrews ha dovuto… - Zona_Wrestling : NXT UK 18.08.2022 L'inizio della fine - theshieldofspo1 : NXT UK: la lista dei rilasciati di Agosto 2022 - zazoomblog : WWE: Continuano i licenziamenti a NXT UK licenziati altri atleti - #Continuano #licenziamenti #licenziati - wordsandmore1 : #18agosto, #giorno di #temporali e di #pioggia prima che torni il #caldo. #buonasera a #uominiedonne che amano… -

...dall'artista la data prevista per il 26 agostoa Rovereto slitta al 28 agosto. I ... Rosmini di Rovereto (TN) domenica 28 agosto, alStation di Bergamo sabato 3 settembre, al Castello di ......- spiega una nota - la data prevista per il 26 agostoa Rovereto slitta al 28 agosto. I ... Rosmini di Rovereto (TN) domenica 28 agosto, alStation di Bergamo sabato 3 settembre, al ...NXT UK wrestlers Blair Davenport, Tyler Bate and Gallus all appeared on NXT 2.0 Heatwave as part of an NXT UK invasion. Announcing NXT Europe today (August ...That brings yesterday's NXT UK releases to a total of 21 talents. Likely the most surprising of the names listed there, is Trent Seven. A mainstay of NXT UK since, well, before NXT UK was even ...