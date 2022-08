Ndombele è del Napoli | l’annuncio ufficiale della società partenopea

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa SSCcomunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive di TanguyAlvaro dal Tottenham Hotspur FC. LA SCHEDA TanguyData di nascita: 28/12/1996 Città di nascita: Longjumeau Età: 25 Altezza: 181 cm Nazionalità: Francia Posizione in campo: Centrocampista Carriera Stagione Squadra Pres. Campionato Gol Pres. Coppe nazionali Gol Pres. Comp. Internazionali Gol 2021/2022 Lione 11 0 0 0 4 1 2021/2022 Tottenham Hotspur 9 1 4 1 3 0 2020/2021 Tottenham Hotspur 33 3 4 2 9 1 2019/2020 Tottenham Hotspur 21 2 2 0 6 0 2018/2019 Lione 34 1 7 0 8 2 2017/2018 Lione 32 0 5 0 10 1 2017/2018 Amiens 3 0 0 0 2016/2017 Amiens 30 2 1 0 Totale 173 9 23 3 40 5 Nazionale Nazionale Presenze Gol Francia 7 0 L'articolo ...

E' arrivato inoltre anche tweet di benvenutopatron azzurro Aurelio De Laurentiis e il comunicatoclub. 'Benvenuto Tanguy!' , scrive entusiasta ADL. Calciomercato:firma col Napoli, ...Calciomercato Napoli - Ora è anche ufficiale: Tanguyè un nuovo calciatoreNapoli. IN attesa dell'annuncio di Aurelio De Laurentiis atteso a breve attraverso un suo classico tweet, giunge la conferma dalla Lega Serie A dove è stato ...Adesso è ufficiale, il Napoli mette a segno il suo settimo acquisto del calciomercato estivo. Ndombele ieri ha sostenuto le visite mediche e da oggi è un nuovo calciatore azzurro. CONTRATTO DEPOSITATO ...Tanguy Ndombele è un nuovo calciatore del Napoli. Il contratto del centrocampista francese è stato appena depositato in Lega, come riportato nella lista dei trasferimenti estivi.