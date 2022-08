Michelle Hunziker diventa nonna: “Vi presento il mio nipotino” (Di venerdì 19 agosto 2022) Lieto evento per Michelle Hunziker che al popolo del web ha presentato la nipote, una notizia che ha mandato in tilt i fan della showgirl svizzera. La vita di Michelle Hunziker nel corso dell’ultimo anno è cambiata radicalmente, ponendo fine a un legame importante come quello con il marito Tomaso Trussardi e avviando una relazione con il compagno Giovanni Angioni… ma una nuova grande notizia felice sta per essere annunciata dalla showgirl? Il rumor in questione, dunque, è nato dopo alcune dichiarazioni rilasciate dalla stessa Michelle Hunziker alla stampa, lasciando così gli stessi fan a bocca aperta. Ecco cos’è successo nel dettaglio. Michelle Hunziker presto nonna? Nel corso degli anni, durante varie interviste, ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 agosto 2022) Lieto evento perche al popolo del web ha presentato la nipote, una notizia che ha mandato in tilt i fan della showgirl svizzera. La vita dinel corso dell’ultimo anno è cambiata radicalmente, ponendo fine a un legame importante come quello con il marito Tomaso Trussardi e avviando una relazione con il compagno Giovanni Angioni… ma una nuova grande notizia felice sta per essere annunciata dalla showgirl? Il rumor in questione, dunque, è nato dopo alcune dichiarazioni rilasciate dalla stessaalla stampa, lasciando così gli stessi fan a bocca aperta. Ecco cos’è successo nel dettaglio.presto? Nel corso degli anni, durante varie interviste, ...

TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Michelle Hunziker in attesa del quarto bebè? Unica certezza: “Speriamo sia maschio” - Profilo3Marco : RT @LaStampa: Michelle Hunziker in attesa del quarto bebè? Unica certezza: “Speriamo sia maschio” - LaStampa : Michelle Hunziker in attesa del quarto bebè? Unica certezza: “Speriamo sia maschio” - emanuelaminucci : Michelle @Hunziker in attesa del quarto bebè? Unica certezza: “Speriamo sia maschio” - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker, botte da orbi: `Ora bisogna diventare duri` - instaNews #michellehunziker #19agosto -