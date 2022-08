Mercato Milan – Ds Midtjylland: “Vogliamo tenere Onyedika un altro anno” (Di venerdì 19 agosto 2022) Svend Graversen, direttore sportivo del Midtjylland, ha parlato dell'obiettivo di calcioMercato del Milan, Raphael Onyedika Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 agosto 2022) Svend Graversen, direttore sportivo del, ha parlato dell'obiettivo di calciodel, Raphael

lucabianchin7 : Una novità nel mercato in uscita del #Milan: il Nottingham Forest ha chiamato per #Bakayoko. Dialogo aperto, nessun… - Gazzetta_it : Settimana chiave per l'arrivo di #Diallo Ma il #Milan non farà follie #calciomercato - alby81_alberto : @DevilDollmusic @stebellentani Mi pare che il milan è l'unica che ha messo dei soldi sul mercato senza cedere qualc… - chiaramilanista : RT @GiovanniDElia11: Il #Milan non comprerà tanto per comprare. La linea della società è chiara. La programmazione è la base per arrivare a… - KunGrax : RT @GiovanniDElia11: Il #Milan non comprerà tanto per comprare. La linea della società è chiara. La programmazione è la base per arrivare a… -