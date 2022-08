M5s pubblica liste, Conte candidato 5 volte in 4 Regioni (Di venerdì 19 agosto 2022) Il leader M5s Giuseppe Conte si candida per la prima volta al Parlamento italiano, alla Camera, presentandosi in cinque diversi collegi di quattro Regioni diverse: Lombardia, Puglia, Campania e Sicilia. La decisione arriva dalla pubblicazione delle liste di candidature sul sito dei Cinque Stelle dopo che lunedì scorso on line si sono celebrate le primarie fra i candidati ed è stato approvato dagli iscritti il listino di 15 candidature bloccate scelte personalmente da Conte.Tra i nomi del "listino", l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino sarà capolista per Montecitorio nei quattro plurinominali del Piemonte. L'ex Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho in Emilia-Romagna e in Calabria. Quanto agli altri vip della società civile selezionati da Conte, l'ex Procuratore ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 agosto 2022) Il leader M5s Giuseppesi candida per la prima volta al Parlamento italiano, alla Camera, presentandosi in cinque diversi collegi di quattrodiverse: Lombardia, Puglia, Campania e Sicilia. La decisione arriva dallazione delledi candidature sul sito dei Cinque Stelle dopo che lunedì scorso on line si sono celebrate le primarie fra i candidati ed è stato approvato dagli iscritti il listino di 15 candidature bloccate scelte personalmente da.Tra i nomi del "listino", l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino sarà capolista per Montecitorio nei quattro plurinominali del Piemonte. L'ex Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho in Emilia-Romagna e in Calabria. Quanto agli altri vip della società civile selezionati da, l'ex Procuratore ...

