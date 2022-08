La Lega sceglie le donne: Frassini alla Camera e Pirovano al Senato (Di venerdì 19 agosto 2022) Bergamo. La Lega si colora di rosa e sceglie le donne. A Bergamo, nelle liste uninominali calate evidentemente dall’alto, il leader del Carroccio Matteo Salvini ha fatto due nomi: Rebecca Frassini alla Camera e Daisy Pirovano al Senato. Non c’è spazio per nessun altro, questo il verdetto. Attese da ore, le liste sono arrivate e, come insegna la storia, il dado è tratto. Ora il destino degli altri parlamentari bergamaschi in forza alla Lega, quelli della famosa calata a Roma di qualche anno fa, è appeso alle altre liste, quelle dei collegi plurinominali e del proporzionale, che saranno rese note solo nella mattinata di sabato. Certo, le strategie saranno chiare agli addetti ai lavori, ma lo schema stile Tetris voluto ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 agosto 2022) Bergamo. Lasi colora di rosa ele. A Bergamo, nelle liste uninominali calate evidentemente dall’alto, il leader del Carroccio Matteo Salvini ha fatto due nomi: Rebeccae Daisyal. Non c’è spazio per nessun altro, questo il verdetto. Attese da ore, le liste sono arrivate e, come insegna la storia, il dado è tratto. Ora il destino degli altri parlamentari bergamaschi in forza, quelli della famosa calata a Roma di qualche anno fa, è appeso alle altre liste, quelle dei collegi plurinominali e del proporzionale, che saranno rese note solo nella mattinata di sabato. Certo, le strategie saranno chiare agli addetti ai lavori, ma lo schema stile Tetris voluto ...

matteosalvinimi : Chi sceglie Pd sceglie la #patrimoniale, come ha detto Letta. Chi sceglie la Lega, sceglie la #flattax per autonomi… - tinabarresi1 : @matteosalvinimi Mentre la Lega invece li sceglie tutti santi ed immacolati... - ST09972061 : RT @matteosalvinimi: Chi sceglie Pd sceglie la #patrimoniale, come ha detto Letta. Chi sceglie la Lega, sceglie la #flattax per autonomi, l… - gianlucalibrale : RT @Newsinunclick: Chi sceglie il Pd, sceglie la patrimoniale. Chi invece, il 25 settembre, sceglie la Lega, sceglia la flat tax''. Lo ha… - AvvFrenaste : LMAO anche la #Lega ?? sceglie i propri candidati in base ai genitali???????? -