«Inginocchiatevi o vi sparo»: in un video choc le minacce di Albino Ruberti, il Capo Gabinetto del sindaco Gualtieri (Di venerdì 19 agosto 2022) Una furibonda lite con protagonista Albino Ruberti, ovvero il Capo Gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Frasi pesanti e perfino minacce di morte urlate dal Dirigente. A far scattare l'ira di Ruberti una "proposta irricevibile" avanzatagli durante una cena. Il video della furibonda lite di Albino Ruberti Succede a Frosinone, con la scena ripresa in un video pubblicato in esclusiva da Il Foglio. Alla scena assistono anche alcuni testimoni: Francesco De Angelis, europarlamentare del PD con un passato da Assessore Regionale, Sara Battisti, Consigliere Regionale sempre dem nonché compagna di Ruberti. Ma con chi ce l'ha il Capo ...

