In Spagna incendi devastano la macchia vicino a Valencia (Di venerdì 19 agosto 2022) I pompieri spagnoli continuano a lottare contro le fiamme fra Bejìs e Alcublas, a Nord di Valencia, dove un grande incendio ha bruciato circa 19.000 ettari di boschi e macchia. L'incendio continua a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) I pompieri spagnoli continuano a lottare contro le fiamme fra Bejìs e Alcublas, a Nord di, dove un grandeo ha bruciato circa 19.000 ettari di boschi e. L'o continua a ...

askanews_ita : Le impressionanti immagini degli #incendi in Spagna - infoitinterno : Spagna, incendi vicino a Valencia: i vigili del fuoco faticano a domare le fiamme - Vittori19287601 : Oggi al Tg3 delle 12, in collegamento da Parigi, la Giovanna Botteri ci parla degli incendi in Corsica e in Spagna… - VVazzari : Incendi, si allarga il fronte del fuoco. Le fiamme devastano l'Algeria. Spagna e Portogallo bruciano. Paura per il… - AllertApc : RT @euronewsit: Incendi, si allarga il fronte del fuoco. Le fiamme devastano l'Algeria. Spagna e Portogallo bruciano. Paura per il fuoco a… -