Il Pd ricandida l' eterno Fassino | campione di previsioni sbagliate

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tre lunghe, interminabili decadi. Un'era geologica, se si pensa alla velocità con la quale la storia attuale modifica i propri parametri, rende nulle certezze che erano granitiche, immutabili fino all'attimo precedente. Correva l'anno 1994 e l'Italia di Arrigo Sacchi e Roberto Baggio andava ad un passo dal trionfo ai mondiali statunitensi, scoppiava la guerra nella ex Jugoslavia e Nelson Mandela veniva eletto presidente del Sudafrica. Durante quei dodici, concitati mesi, Piero, per la prima volta, entrava in Parlamento. La Prima Repubblica volgeva al termine e il nuovo soggetto politico voluto da Silvio Berlusconi, Forza Italia, trionfava alle urne. In quella legislatura, persa ormai nel tempo, c'erano figure mitologiche come la giovanissima Irene Pivetti (vestita con improbabili e castigatissimi tailleur), Luciano Violante, Luigi Berlinguer e Oliviero ...