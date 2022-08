GdS – Oggi vertice Acerbi-Lazio: può liberarsi per i nerazzurri. Ma Akanji rimane in attesa (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-19 08:46:31 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta: Lo svizzero costa troppo ma vuole soltanto l’Inter: si tratta ancora con il Borussia. E intanto si esplorano altre strade Se potessero schiacciare un bottone e viaggiare nel tempo, i tifosi interisti sarebbero già al primo settembre: mercato chiuso, telenovela Skriniar finita del tutto, pensieri solo sulla seconda stella. Per quella data tutti sperano di avere in rosa ancora lo slovacco (la decisione con cui il club è intenzionato a dire no al rilancio Psg regala ottimismo), ma pure con un quarto centrale che prenda il posto di Ranocchia, ormai residente a Monza. Nell’immaginare un complesso post-Skriniar, i nerazzurri hanno escluso la possibilità che quella casella possa essere occupata da Manuel Akanji, difensore del Borussia Dortmund su cui lo staff crede ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-19 08:46:31 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta: Lo svizzero costa troppo ma vuole soltanto l’Inter: si tratta ancora con il Borussia. E intanto si esplorano altre strade Se potessero schiacciare un bottone e viaggiare nel tempo, i tifosi interisti sarebbero già al primo settembre: mercato chiuso, telenovela Skriniar finita del tutto, pensieri solo sulla seconda stella. Per quella data tutti sperano di avere in rosa ancora lo slovacco (la decisione con cui il club è intenzionato a dire no al rilancio Psg regala ottimismo), ma pure con un quarto centrale che prenda il posto di Ranocchia, ormai residente a Monza. Nell’immaginare un complesso post-Skriniar, ihanno escluso la possibilità che quella casella possa essere occupata da Manuel, difensore del Borussia Dortmund su cui lo staff crede ...

