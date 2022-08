Frasi sulla libertà | per vivere al meglio

Leggi su dilei

(Di venerdì 19 agosto 2022) Laè quella condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi e agire senza costrizioni, facendo scelte volontarie sulle proprie azioni e sui propri comportamenti. Ci sono vari tipi di: morale, giuridica, economica, di pensiero e anche psicologica. In ogni caso, si tratta del più importante valore della vita di una persona perché senza di esso non si è se stessi e non si potrà raggiungere la completezza e la reale felicità. Essere liberi presuppone il non avere vincoli o limiti, anche all’interno della società. Non lasciarsi manipolare e non essere schiavi di altri che impongono la sottomissione. Lava di pari passo con l’indipendenza, anzi ne è la causa. Un essere libero non ha bisogno di appoggiarsi a qualcun altro perla sua quotidianità, decide giorno per giorno cosa ...