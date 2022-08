Europei d' atletica Doppietta Italia argento e bronzo nei 3mila siepi Tortu bronzo nei 200 metri

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico si… - sportface2016 : +++GIANMARCO #TAMBERI SUL TETTO D'EUROPA: MEDAGLIA D'ORO AGLI EUROPEI DI #MONACO. ANCORA TRIPUDIO AZZURRO+++ #Atletica - SibillaRossi : Vorrei capire cosa cazzo c'entra #Israele con gli #europei di #Atletica #europeiatletica RT please, magari qualcuno sa rispondermi - cesarebrogi1 : RT @baffi_francesco: Europei di Atletica. Monaco. 3000 siepi. ARGENTO per Ahmed Abdelwahed, BRONZO per Osama Zoghlami. Qualcuno avvisi Sa… -

Questa medaglia di bronzo mi lascia felice ma mi fa già pensare aglidi Roma dove vorrò vincere'.Medaglia di bronzo per Filippo Tortu nei 200 metri aglididi Monaco. L'azzurro ha concluso la propria prova in 20"27, alle spalle dei due britannici Zharnel Huhes e Mitchell - Blake. Tortu, ex primatista italiano dei 100 metri, in virtù ...E Zoghlami, bronzo nella stessa gara, aggiunge: "Per me il finlandese è stato una sorpresa, non l'avevo visto lucidissimo in batteria. Finalmente il mio lavoro viene ripagato" ...Argento e bronzo per l'Italia nei 3000 siepi ai campionati Europei di Atletica leggera di Monaco di Baviera. L'oro è andato al finlandese Raitanen. Secondo posto per l'azzurro Ahmed Abdelwahed, medagl ...