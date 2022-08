Etichette dei vestiti: quello che dovete sapere per leggerle nel modo giusto! (Di venerdì 19 agosto 2022) Le Etichette dei nostri vestiti sono una specie di libro aperto: ci dicono tantissimo su un capo e su come prendercene cura. Ci avete mai fatto caso? Vi siete mai soffermati a leggerle? Dopo aver letto questo post, scommetto che, non appena prenderete in mano un qualunque capo di abbigliamento, sarà la prima cosa che farete. Premessa importante Le Etichette sono obbligatorie per legge. Tutti i capi e gli accessori di abbigliamento devono necessariamente riportare la composizione del capo, dove è stato realizzato e come trattarlo in caso di lavaggio. Se l’etichetta non è attaccata al capo, allora deve venir incluso nella confezione un documento che riassuma queste informazioni. Se per caso trovate capi che ne sono sprovvisti, lasciateli lì: quasi sicuramente c’è qualcosa che non va. Come leggere le ... Leggi su dilei (Di venerdì 19 agosto 2022) Ledei nostrisono una specie di libro aperto: ci dicono tantissimo su un capo e su come prendercene cura. Ci avete mai fatto caso? Vi siete mai soffermati a? Dopo aver letto questo post, scommetto che, non appena prenderete in mano un qualunque capo di abbigliamento, sarà la prima cosa che farete. Premessa importante Lesono obbligatorie per legge. Tutti i capi e gli accessori di abbigliamento devono necessariamente riportare la composizione del capo, dove è stato realizzato e come trattarlo in caso di lavaggio. Se l’etichetta non è attaccata al capo, allora deve venir incluso nella confezione un documento che riassuma queste informazioni. Se per caso trovate capi che ne sono sprovvisti, lasciateli lì: quasi sicuramente c’è qualcosa che non va. Come leggere le ...

